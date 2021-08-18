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الرئيس يصدق على 5 قوانين جديدة (التفاصيل)

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الرئيس السيسي يصدق على 5 قوانين جديدة (التفاصيل) الرئيس يصدق على 5 قوانين جديدة (التفاصيل)

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صدق الرئيس عبدالفتاح على عدد من القوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب وهي كالتالي :

القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقوانين رقم 48 لسنة 1979، والقانون رقم 138 لسنة 2021 باصدار قانون الصكوك السيادية، والقانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والقانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن، والقانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

المصرى اليوم

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