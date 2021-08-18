«التعايش» يرصد جهود الأزهر لنشره بين الشعوب في معرض الإسكندرية للكتاب

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يقدم الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الـ ١٦، الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي، لزواره كتاب «التعايش» صور عملية من تاريخ المسلمين عبر العصور، أعده عدد من الباحثين بلجنة التاريخ والحضارة بهيئة كبار العلماء.

يشير الكتاب إلى أن الاختلاف بين الناس من سنن الله في خلقه، ملقيا الضوء على مفهوم التعايش وتطوره تاريخيا، وتبني الأزهر الشريف له ونشره بين الناس، وسبب تأليف الكتاب.

ويناقش الكتاب إلى عدة محاور: التعايش في عصر النبوة والخلفاء الراشدين، والتعايش في العصرين الأموي والعباسي، والتعايش في العصرين الفاطمي والأيوبي، والتعايش في العصرين المملوكي والعثماني، مختتما الكتاب بجهود الأزهر الشريف في نشر ثقافة التعايش بين الشعوب.

ويُشارِك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي ــ بجناحٍ خاصٍّ، في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السادسة عشرة، ويشمل الجناح عِدّة أركان، منها: مجمع البحوث الإسلامية، وركن الفتوى، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وركن مركز الأزهر للترجمة، وركن هيئة كبار العلماء، ويقع الجناح بجانب القبة السماوية، بمكتبة الإسكندرية.