أحمد مرسي أميناً عاماً للنيابة الإدارية

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وافق المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي اليوم على تعيين المستشار أحمد مرسي أمينا عاماً للمجلس الأعلي للنيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية أن المستشار أحمد مرسي حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1986، وإلتحق بالعمل في النيابة الإدارية عام 1990 متدرجاً في مناصبها المختلفة, حيث عمل بعدد من النيابات الإداريةبالإسكندرية ثم مكتب فني رئيس الهيئة, ثم تم ندبه لإدارة لتفتيش القضائيبالنيابة ثم أمين عام مساعد ومشرف على مكتب رئيس الهيئة ثم وكيلا لإداارة النيابات للشئون المالية حتي تم إختياره للعمل مديراً لمكتب رئيس الهيئة, إلى أن صدرت موافقة المجلس العلي للنيابة الإدارية اليوم بإختياره أمينا عاماً للمجلس.