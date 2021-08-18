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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء 18-8-2021 طالب خلاله بإسناد مبارياته المقبلة في كأس مصر وكأس السوبر إلى حكام أجانب.

وجاء بيان الأهلي بعد التعادل السلبي الذي حققه مساء أمس أمام طلائع الجيش والذي قلل من فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بعدما اتسع الفارق مع الزمالك إلى 4 نقاط مع تبقي 3 مباريات لكل فريق.

وشهدت مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش لقطة تحكيمية مثيرة للجدل بعدما طالب الأهلي باحتساب هدف بعد تخطي الكرة لخط المرمى ولكن الحكم إبراهيم نور الدين رفض احتسابها.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي:

- لابد من حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد.

- لن نقبل بضغط المباريات بهذا الشكل مرة أخرى.

النادي الأهلي يحرص دائمًا على إعلاء المصلحة العامة، والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لا سيما اتحاد الكرة ولجانه، بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية، حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية «الفجة» والمتكررة، وآخرها ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء، وحكم الڤيديو المساعد، التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية.

لذا يود النادي التأكيد على النقاط التالية:

أولًا: التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين، أيًّا كانت هوية بطولة الدوري هذا الموسم، فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي، وكأس مصر في الموسم الماضي، ودوري أبطال إفريقيا موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية ٢٠١٩ -٢٠٢٠، والسوبر الإفريقي ٢٠١٩ -٢٠٢٠، ودوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي موسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١، بالإضافة إلى أنهم يستعدون للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي في قطر سبتمبر المقبل، وكأس العالم للأندية التي ستقام باليابان ديسمبر القادم.

ثانيًا: لم نجد تفسيرًا لتكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي، على وجه التحديد، التي أفقدت الفريق خمس عشرة نقطة في سباق الدوري، وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة.

ثالثًا: قمنا بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة، وحذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام، التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، وتلقينا وعودًا بتطوير منظومة التحكيم، ورغم كل هذا، ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الإفريقية، لم نتوقف عند هذه الأخطاء، وآثرنا التحمل فوق الطاقة؛ حرصًا على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا يتشتت تفكير لاعبينا بمثل هذه الأمور، خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وذهني غير مسبوق بسبب ضغط المباريات، وهو أمر لن نقبل به مرة اخرى، خاصة أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداعٍ أهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قارية.

رابعًا: إزاء ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الأهلي، فإن النادي ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات الأهلي في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر، على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة، وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف.

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