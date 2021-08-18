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مصادر: حركة «طالبان» نسفت تمثال زعيم جماعة شيعية قاتلتهم في التسعينيات

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مصادر: حركة «طالبان» نسفت تمثال زعيم جماعة شيعية قاتلتهم في التسعينيات مصادر: حركة «طالبان» نسفت تمثال زعيم جماعة شيعية قاتلتهم في التسعينيات

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قالت مصادر إن حركة «طالبان» نسفت تمثال زعيم جماعة شيعية قاتلتهم خلال الحرب الأهلية بأفغانستان في التسعينيات.

ونشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعى لهدم التمثال، الذي يعود لعبدالعلي مزاري، الذي قتلته «طالبان» عام 1996، عندما انتزع مقاتلوها السلطة من أمراء الحرب المتنافسين. وكان مزاري نصيرا لأقلية الهزارة العرقية الشيعية، والتي تعرضت للاضطهاد في ظل حكم «طالبان» السابق.

وكان التمثال في ولاية باميان، حيث فجرت «طالبان» عام 2001 تمثالين ضخمين لبوذا حفرا في جبل قبل 1500 عام. كان ذلك قبل فترة وجيزة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وطرد الحركة من السلطة. وزعمت «طالبان» أن تماثيل بوذا انتهكت تحريم الإسلام لعبادة الأصنام.

وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ودعت مواطني البلاد، الذين غادروها إلى العودة، كما أكدت على حق المرأة بموجب الشريعة الإسلامية،.

المصرى اليوم

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