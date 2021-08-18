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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 11344 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11344 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 11344 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال لأكثر من 143 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 47.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11344.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 143 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 269 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتكوين، ووقت اللياقة، وزجاج، والإنماء طوكيو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، والصقر للتأمين، وأبو معطي، وسيسكو، والحكير؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.33% و6.62%.

وكانت أسهم شركات سابتكو، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم سابك، والراجحي، وأبو معطي، وسابتكو، وأرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 2.32 نقطة ليقفل عند مستوى 24916.19 نقطة، وبتداولات بلغت 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 485 ألف سهم تقاسمتها 1539 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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