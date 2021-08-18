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محافظ قنا يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 مساءً
فريدة سيف النصر عن قرار رسوم التصوير في الشوارع : «صناعة السينما رايحة في داهية»
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 مساءً
جنوب الدلتا للكهرباء تبحث تنفيذ العمليات الخاصه بالخطط الاستثمارية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 مساءً
موسيمانى يشرح للاعبى الأهلى سلبيات وإيجابيات مباراة الجونة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 مساءً
ورشة إعداد ممثل مسرحي وأفلام وثائقية بالمنيا
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 مساءً
الحدود الشمالية.. 1000 بلاغ عن التشوه البصري استقبلتها الأمانة عبر حملة "صوّر وأرسل"
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:24 مساءً
"الصحة" تحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ "الجرعتين "
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:24 مساءً
تحذير خطير.. سلالة دلتا الجديدة تصطاد الأطفال
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:23 مساءً
اندلاع حريق بمستودع بلاستيك في شارع بورسعيد في دبي
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:19 مساءً
استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات (صور)
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حرائق كاليفورنيا تأكل الأخضر واليابس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:34 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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