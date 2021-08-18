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نائبة بـ«تعليم البرلمان »: نتيجة الثانوية طبيعية.. والوزير يواصل الليل بالنهار لتصحيح المسار

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نائبة بـ«تعليم البرلمان »: نتيجة الثانوية طبيعية.. والوزير يواصل الليل بالنهار لتصحيح المسار نائبة بـ«تعليم البرلمان »: نتيجة الثانوية طبيعية.. والوزير يواصل الليل بالنهار لتصحيح المسار

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قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نتيجة الثانوية العامة التي اعلنت امس جاءت طبيعية ومن ذاكر حصل على الدرجات التي يريدها وهناك طلبة اعتمدوا على الدروس الخصوصية فقط و«مش عايزين يتعبوا زى ما احنا تعبنا زمان» .

و اضافت: «وزير التعليم يواصل الليل بالنهار لتحقيق رؤية الرئيس لتصحيح مسار العملية التعليمية ونحن نتقبل التجربة وسيبدأ كل شخص معرفة مكانه فين».

و تابعت: «التغيير امر مطلوب والخروج بره الصندوق ضرورة ويجب الاعتماد على التفكير والابتكار ». وطالبت «السيد» بأن تتغير النظرة إلى كليات القمة ولا تظل كما هي الطب والهندسة وانما يجب ان تصبح كليات التكنولوجيا والزراعة والكيمياء والهندسة الوراثية هي تخصصات القمة

و حول رؤيتها لقانون التعليم الجديد قالت: «عندما يخرج بشكله النهائى سنقول رأينا ونعدل فيه ما نراه يحتاج لتعديل».

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم اعلن نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفى امس الثلاثاء، وقال «شوقى» إن نسبة النجاح بلغت 74%، مشيرا إلى ضرورة الثقة في توفير مقاعد عديدة في الكليات لجميع الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية.

و اضاف ان دفعة الثانوية العامة 2021 هي دفعة مميزة وتاريخية، مؤكداً أنها ثمار تطوير مرحلة التعليم الثانوي، لافتاً إلى أنه جرى توفير الكثير من المنصات التعليمية لتدريب الطلاب على نمط الامتحانات الجديد الذي يعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

المصرى اليوم

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