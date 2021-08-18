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محافظ بورسعيد يدعو رجال الصناعة للاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد

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محافظ بورسعيد يدعو رجال الصناعة للاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد محافظ بورسعيد يدعو رجال الصناعة للاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لقاءآ مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع ورجال الأعمال، اليوم الأربعاء، بمقر «شركة بورسعيد للتنمية بشرق بورسعيد»، وذلك في إطار جولة المحافظ الموسعة مع وفد المستثمرين بمنطقة شرق بورسعيد، اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي .

وشاهد «المحافظ» و«الوفد»، عرض تقديمي عن المنطقة الاقتصادية ومزاياها والإمكانات التي تتمتع بها، وأيضا شهد اللقاء عرض تقديمي عن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على أقسام وإدرات ومنظومة عمل الشركة.

واستعرض المحافظ مع «الوفد» مزايا المنطقة الصناعية بشرق والتى تقع على مساحة ٦٣كم ٢، حيث يتم تجهيز ٢٠ كم٢ حاليا لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة، لافتا أن منطقة شرق بورسعيد ستصبح من أهم المناطق الصناعية في نظرآ لوجود منطقة لوجيستية وميناء، وعدد من المقومات التي تساهم في الترويج للمنطقة اقتصاديآ، مؤكدا أنها من المناطق الواعدة.

وأضاف المحافظ بانه تم إنفاق ١٨ مليار جنية لتحسين التربة بشرق بورسعيد، وتم تجهيز الطرق الداخلية بالمشروع، والانتهاء من إنارة المنطقة الاقتصادية بالكامل، وبنهاية العام سوف يتم الانتهاء من ترفيق مليون متر مربع .

وأشاد محافظ بورسعيد ووفد المستثمرين بالعرض التقديمى للشركة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والتى تجعل منها أفضل المناطق عالميآ، وأكد الوفد على رغبتهم في التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد بما يحقق الاستغلال الأمثل المنطقة ويساهم في تطويرها على غرار التنمية التي تشهدها بورسعيد .

واضاف المحافظ بان هناك حوافز تشجيعية للاستثمار بشرق بورسعيد والتي اقرتها الهيئة الاقتصادية من خلال صدور لائحة خاصة للجمارك وقرار السيد رئيس الوزارء باعتبار المنتج الذي ينتج بمصانع منطقة شرق بورسعيد معفي من الضرائب والجمارك.

وأوضح «محافظ بورسعيد»أن الفترة القادمة ستشهد إقامة مؤتمر اقتصادى عالمى، لتسويق المشروعات الاستثمارية بشرق بورسعيد ومختلف المشروعات بالمنطقة، بالإضافة إلى عمل معرض «صنع في بورسعيد»، والذي يساهم في ترويج منطقة شرق بورسعيد سياحيا واقتصاديا، مؤكدا على أهمية الاستغلال الأمثل لمنطقة شرق بورسعيد، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ومن جانبه رحب اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية بمحافظ بورسعيد ووفد المستثمرين ورجال الأعمال موكدا على أن الهيئة تقدم كافة وسائل الدعم والتيسيرات اللازمة للتشجيع على الاستثمار بمنطقة شرق تلك المنطقة الواعدة.

المصرى اليوم

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