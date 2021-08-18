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«تعليم النواب» :نتيجة الثانوية مرضية .. واللجنة قد تراجع نسب الرسوب مع الوزارة

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«تعليم النواب» :نتيجة الثانوية مرضية .. واللجنة قد تراجع نسب الرسوب مع الوزارة «تعليم النواب» :نتيجة الثانوية مرضية .. واللجنة قد تراجع نسب الرسوب مع الوزارة

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قالت الدكتورة منى عبدالعاطى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب ان نتيجة الثانوية العامة مرضية ولا توجد حالة ازمة وما حدث امر طبيعى، مضيفة :«من ذاكر حقق ما يسعى اليه وحصل على المجموع الذي يرضيه ،والامر ليس له علاقة بالمجاميع انما بالنسب وبالاعداد التي سيتم تحدديها لكل كلية».

و اضافت في تصريحات لـ «المصرى اليوم » : لا اعتقد ان هناك اختلاف كبير بين نسبة الرسوب العام الماضى والحالى ،ولجنة التعليم من الممكن ان تقوم بمراجعة نسبة الرسوب هذا العام مع وزارة التعليم .

و تابعت «عبدالعاطى»: نحتاج إلى مراجعة آليات التدريس في العام المقبل لتتواكب مع النظام الجديد للامتحانات وان يتم تدريب الطلبة على النظام الجديد بشكل اكبر لان النظام اختلف عما قبل والطالب لم ياخذ حقه الكافى للتدريب على نظام الامتحانات.

و حول اهم النقاط التي تراها اللجنة مهمة ليشملها مشروع قانون التعليم الجديد المنتظر تقديمه من قالت وكيلة اللجنة ان اهم شىء هو تدريب الطلاب على الامتحانات والقانون عندما يأتى للجنة ستقول رأيها فيما يحتويه من بنود.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم اعلن نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفى امس الثلاثاء، وقال «شوقى» إن نسبة النجاح بلغت 74%، مشيرا إلى ضرورة الثقة في توفير مقاعد عديدة في الكليات لجميع الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية.

و اضاف ان دفعة الثانوية العامة 2021 هي دفعة مميزة وتاريخية، مؤكداً أنها ثمار تطوير مرحلة التعليم الثانوي، لافتاً إلى أنه جرى توفير الكثير من المنصات التعليمية لتدريب الطلاب على نمط الامتحانات الجديد الذي يعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

المصرى اليوم

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