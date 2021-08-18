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من جانبه قال العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر جوريلوف إن فيروس كورونا، سيصبح من الأمراض الموسمية، عندما يصل مستوى المناعة بين السكان إلى 80 ٪ .

وأضاف جوريلوف، الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة التابع لهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك عندما سيتم تحقيق مناعة القطيع، سيتغير هذا الفيروس بشكل أقل، لأنه يتحور فقط في الجسم الذي لا يملك مناعة.

وأكد أن الفيروس يتغير باستمرار في الوقت الراهن، لذلك لا يمكن القول إنه تمت دراسته بشكل كامل ونهائي، موضحا أن الفيروس من خلال طفراته الجديدة المستمرة، يكتسب خصائص جديدة باستمرار وتصبح طفراته مختلفة عن بعضها البعض بشكل جوهري.

وتجاوزت الإصابات في العالم 208 ملايين حالة ونحو 4 ملايين و500 آلاف حالة إصابة.