أخبار عاجلة

الحدود الشمالية.. 1000 بلاغ عن التشوه البصري استقبلتها الأمانة عبر حملة "صوّر وأرسل" -
"الصحة" تحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ "الجرعتين " -
تحذير خطير.. سلالة دلتا الجديدة تصطاد الأطفال -
اندلاع حريق بمستودع بلاستيك في شارع بورسعيد في دبي -
استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات (صور) -
وليد صلاح عبد اللطيف: كارتيرون طلب رحيل جنش وعواد -
المصور الصحفي محمود الخواص : انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية أساس مهنتي -
يختلف تمامًا عن كل أقرانه..«البيئة» تُعلن العثور على أقدم حوت وأكثرهم شراسة (تفاصيل) -
17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر -
للعائلات الراغبة في تجارب بحرية مميزة.. شواطئ "حقل" في انتظاركم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عالم روسي: سيصبح من الأمراض الموسمية عندما تصل المناعة لـ 80 ٪

Print
عالم روسي: فيروس كورونا سيصبح من الأمراض الموسمية عندما تصل المناعة لـ 80 ٪ عالم روسي: سيصبح من الأمراض الموسمية عندما تصل المناعة لـ 80 ٪

اشترك لتصلك أهم الأخبار

من جانبه قال العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر جوريلوف إن ، سيصبح من الأمراض الموسمية، عندما يصل مستوى المناعة بين السكان إلى 80 ٪ .

وأضاف جوريلوف، الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة التابع لهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك عندما سيتم تحقيق مناعة القطيع، سيتغير هذا الفيروس بشكل أقل، لأنه يتحور فقط في الجسم الذي لا يملك مناعة.

وأكد أن الفيروس يتغير باستمرار في الوقت الراهن، لذلك لا يمكن القول إنه تمت دراسته بشكل كامل ونهائي، موضحا أن الفيروس من خلال طفراته الجديدة المستمرة، يكتسب خصائص جديدة باستمرار وتصبح طفراته مختلفة عن بعضها البعض بشكل جوهري.

وتجاوزت الإصابات في العالم 208 ملايين حالة ونحو 4 ملايين و500 آلاف حالة إصابة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد

فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد

بدء تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس كورونا بقنا

بدء تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس كورونا بقنا

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

متى نسيطر على فيروس كورونا وكيف يحدث ذلك؟

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة