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ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالشرقية

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ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالشرقية ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات الخارجية بالمديربة، بالإشتراك مع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك .

وأضاف مدير مديرية لطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة، وضبط 1500 كجم هياكل دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و993 كجم دجاج وأجزاء دجاج، و300 كجم جمبري و300 كجم كاليماري ،و 150 كجم أسماك، و100 كجم لحوم مجمدة، و9 كجم لحوم مصنعة بدون بيانات ومجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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