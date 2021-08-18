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وزيرة الثقافة تهنئ أكاديمية الفنون لحصولها على شهادة اعتماد التحول الرقمي

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وزيرة الثقافة تهنئ أكاديمية الفنون لحصولها على شهادة اعتماد التحول الرقمي وزيرة الثقافة تهنئ أكاديمية الفنون لحصولها على شهادة اعتماد التحول الرقمي

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هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وجميع عمداء المعاهد الفنية واعضاء هيئة التدريس والعاملين لحصول الأكاديمية على اعتماد المجلس الاعلى للجامعات للتحول الرقمى رفقة عدد من الجامعات المصرية.

قالت «عبدالدايم»، إن منح المجلس الأعلى للجامعات شهادة التحول الرقمي لأكاديمية الفنون يعد انجازا جديدا يضاف إلى سجل التطوير الذي تحقق في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى سعى الدولة للتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة 2030، واكدت ان تفعيل اعتماد هذه الشهادة يهدف إلى صقل مهارات طلاب الدراسات العليا وتنمية قدراتهم بما ينعكس ايجابا على المستوى العملى والاكاديمى للدارسين .

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطا للالتحاق بالدراسات العليات والحصول على الدرجة العلمية الخاصة بها ويمنح الطالب شهادة ( FDTC) بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة لها، كما يعتبر ناجحا إذا حصل على نسبة 70 % من اجمالى الدرجات المخصصة في البرنامج الدراسى على ان تستمر صلاحيتها لمدة 5 سنوات .

المصرى اليوم

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