سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة الجونة في الدوري.. وسامي يحذر من الثقة الزائدة

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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادي بالإسكندرية، تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، اليوم الأربعاء بعد الفوز الصعب الذى حققه على فريق المصرى فى الجولة الـ31 من بطولة الدورى العام والتى جمعت بينهما على ستاد الأسكندرية .

وأغلق مدرب سموحة صفحة مباراة المصري تماماً، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر الدوري الممتاز.

وطالب أحمد سامى لاعبيه بعدم الإفراط فى الثقة بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره المصرى بهدف أحمد عبدالقادر واغلاق صفحة المباراة تماماً وذلك من أجل التركيز فى المواجهة الصعبة القادمة التى ستقام مساء السبت المقبل أمام الجونة والذى يقدم نتائج طيبة للغاية هذا الموسم.

وطالب مدرب سموحه لاعبيه باستمرار الأداء الرجولى الذى يقدموه فى الفترة الماضية، وخصوصا وأن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة للمنافسه على المركز الثالث حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 47 نقطة وبفارق نقطتين عن المصرى صاحب المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.

وأبدى أحمد سامى ارتياحه للمستوى البدنى الذى وصل اليه اللاعبين خلال الأيام الماضية وتألق العديد من العناصر الغائبة عن المباريات لظروف الإصابة والإيقاف وخاصة محمد عبدالمنعم ومحمود عزت ثنائى الدفاع المتألق مؤخرا بالإضافة إلى الهانى سليمان حارس المرمى والذى يقدم أفضل مستوياته الفنية. وطالب سامى لاعبيه بالتركيز فى المباراة كونها مباراة صعبة أمام فريق كبير ويضم عددا من اللاعبين الدوليين فى كافة الخطوط، لكنه لديه ثقة فى لاعبي سموحة الذين يجيدون اللعب أما الفرق الكبيرة فى حال تركيزهم داخل الملعب فقط.

هذا ويواصل الجهاز الفنى تأهيل الثنائى محمد شكرى الظهير الأيسر وعبدالكبير الوادى تمهيدا للإستعانه بهم خلال مباراة المصرى القادمة خاصة وأنهم من الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى منذ بداية الموسم