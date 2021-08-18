لجان تفتيش ماليه وإدارية بسبب سفر نجل رئيس اتحاد الجودو

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قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، البدء في حملات موسعة للجان التفتيش المالية والإدارية على اتحاد الجودو بسبب بعض المخالفات والتي كان آخرها سفر نجل رئيس اتحاد الجودو إلى طوكيو بدون وجه حق ويأتي هذا فى ضوء التنسيق الذى يجريه وزير الرياضة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن عمل لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية.
من ناحية اخرى نشبت أزمة حادة بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس الاتحاد مطيع فخر الدين، بسبب سفر نجل الأخير إلى العاصمة اليابانية طوكيو، رفقة البعثة المصرية المشاركة في الدورة الالعاب الأولمبية، طوكيو 2020 دون علمهم وبدون أي سند قانوني.
وكشف أعضاء مجلس الإدارة انهم فوجئوا بتواجد نجل رئيس الاتحاد رفقة المنتخب الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو، وهو ما أثار غضبهم، خاصة وأن الأخير لا يحمل أي صفة رسمية داخل الاتحاد.
المثير في الأمر أن نجل رئيس الاتحاد كان يحمل “أي دي” وتم تسكينه داخل القرية الأولمبية، في الوقت الذي تم فيه تسكين ممثل وزارة الرياضة خارج القرية.
وطالب الأعضاء رئيس الاتحاد بتوضيح سبب سفر نجله إلى اليابان وبأي صفة، خاصة وأن ما حدث يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين، ويعاني اتحاد الجودو أزمة حقيقية بسبب عدم تحقيق أي نتيجة إيجابية في أولمبياد طوكيو 2020، رغم وعود رئيس الاتحاد قبل السفر بتحقيق ميداليتين وهو ما لم يتحقق.