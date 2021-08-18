أخبار عاجلة

الحدود الشمالية.. 1000 بلاغ عن التشوه البصري استقبلتها الأمانة عبر حملة "صوّر وأرسل" -
"الصحة" تحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ "الجرعتين " -
تحذير خطير.. سلالة دلتا الجديدة تصطاد الأطفال -
اندلاع حريق بمستودع بلاستيك في شارع بورسعيد في دبي -
استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات (صور) -
وليد صلاح عبد اللطيف: كارتيرون طلب رحيل جنش وعواد -
المصور الصحفي محمود الخواص : انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية أساس مهنتي -
يختلف تمامًا عن كل أقرانه..«البيئة» تُعلن العثور على أقدم حوت وأكثرهم شراسة (تفاصيل) -
17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر -
للعائلات الراغبة في تجارب بحرية مميزة.. شواطئ "حقل" في انتظاركم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لجان تفتيش ماليه وإدارية بسبب سفر نجل رئيس اتحاد الجودو

Print
لجان تفتيش ماليه وإدارية بسبب سفر نجل رئيس اتحاد الجودو لجان تفتيش ماليه وإدارية بسبب سفر نجل رئيس اتحاد الجودو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، البدء في حملات موسعة للجان التفتيش المالية والإدارية على اتحاد الجودو بسبب بعض المخالفات والتي كان آخرها سفر نجل رئيس اتحاد الجودو إلى طوكيو بدون وجه حق ويأتي هذا فى ضوء التنسيق الذى يجريه وزير الرياضة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن عمل لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية.

من ناحية اخرى نشبت أزمة حادة بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس الاتحاد مطيع فخر الدين، بسبب سفر نجل الأخير إلى العاصمة اليابانية طوكيو، رفقة البعثة المصرية المشاركة في الدورة الالعاب الأولمبية، طوكيو 2020 دون علمهم وبدون أي سند قانوني.

وكشف أعضاء مجلس الإدارة انهم فوجئوا بتواجد نجل رئيس الاتحاد رفقة الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو، وهو ما أثار غضبهم، خاصة وأن الأخير لا يحمل أي صفة رسمية داخل الاتحاد.

المثير في الأمر أن نجل رئيس الاتحاد كان يحمل “أي دي” وتم تسكينه داخل القرية الأولمبية، في الوقت الذي تم فيه تسكين ممثل وزارة الرياضة خارج القرية.

وطالب الأعضاء رئيس الاتحاد بتوضيح سبب سفر نجله إلى اليابان وبأي صفة، خاصة وأن ما حدث يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين، ويعاني اتحاد الجودو أزمة حقيقية بسبب عدم تحقيق أي نتيجة إيجابية في أولمبياد طوكيو 2020، رغم وعود رئيس الاتحاد قبل السفر بتحقيق ميداليتين وهو ما لم يتحقق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب المنتخب السوري يرفض بث ودية الجزائر في قطر

مدرب المنتخب السوري يرفض بث ودية الجزائر في قطر

ألتاى التركي يرفض إنضمام أحمد ياسر ريان لمعسكر المنتخب

ألتاى التركي يرفض إنضمام أحمد ياسر ريان لمعسكر المنتخب

محرز على خطى صلاح .. الإجراءات الإحترازية تحرم المنتخبات العربية من نجومها فى تصفيات المونديال

محرز على خطى صلاح .. الإجراءات الإحترازية تحرم المنتخبات العربية من نجومها فى تصفيات المونديال

مدرب المنتخب: الزمالك يستحق لقب الدوري هذا الموسم

مدرب المنتخب: الزمالك يستحق لقب الدوري هذا الموسم