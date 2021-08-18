لجان تفتيش ماليه وإدارية بسبب سفر نجل رئيس اتحاد الجودو

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قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، البدء في حملات موسعة للجان التفتيش المالية والإدارية على اتحاد الجودو بسبب بعض المخالفات والتي كان آخرها سفر نجل رئيس اتحاد الجودو إلى طوكيو بدون وجه حق ويأتي هذا فى ضوء التنسيق الذى يجريه وزير الرياضة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن عمل لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية.

من ناحية اخرى نشبت أزمة حادة بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس الاتحاد مطيع فخر الدين، بسبب سفر نجل الأخير إلى العاصمة اليابانية طوكيو، رفقة البعثة المصرية المشاركة في الدورة الالعاب الأولمبية، طوكيو 2020 دون علمهم وبدون أي سند قانوني.

وكشف أعضاء مجلس الإدارة انهم فوجئوا بتواجد نجل رئيس الاتحاد رفقة المنتخب الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو، وهو ما أثار غضبهم، خاصة وأن الأخير لا يحمل أي صفة رسمية داخل الاتحاد.

المثير في الأمر أن نجل رئيس الاتحاد كان يحمل “أي دي” وتم تسكينه داخل القرية الأولمبية، في الوقت الذي تم فيه تسكين ممثل وزارة الرياضة خارج القرية.

وطالب الأعضاء رئيس الاتحاد بتوضيح سبب سفر نجله إلى اليابان وبأي صفة، خاصة وأن ما حدث يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين، ويعاني اتحاد الجودو أزمة حقيقية بسبب عدم تحقيق أي نتيجة إيجابية في أولمبياد طوكيو 2020، رغم وعود رئيس الاتحاد قبل السفر بتحقيق ميداليتين وهو ما لم يتحقق.