مذكرة لتعزيز التعاون والتكامل لدعم المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي بالرياض

★ ★ ★ ★ ★

للمشاركة في إجراء الدراسات والمسوحات وربط البيانات مع قاعدة معلومات الحياة الفطرية في المركز

وقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، القائمة على إدارة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية؛ بهدف وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل لدعم المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وتنميتها، وتعزيز الاستدامة والتوعية المجتمعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من قبل الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي بن بهاء الدين قربان، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي.

وأوضح الدكتور "قربان" أن هذه المذكرة تهدف إلى المشاركة في إجراء الدراسات والمسوحات والمتابعة الدورية للتنوع الأحيائي في المحميتين، وربط البيانات مع قاعدة معلومات الحياة الفطرية في المركز؛ بغرض التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء وتعزيز التعاون والتنسيق لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق بيئة مستدامة في المحميتين، من خلال تنمية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي.

وتهدف المذكرة أيضًا إلى التعاون والمشاركة في نشر المعرفة والتوعية البيئية من خلال إشراك المجتمع المحلي في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزز الاستدامة البيئية، والتعاون على تشجيع الاستثمار القائم على المبادئ العالمية للسياحة البيئية المستدامة لتحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للموارد الطبيعية، دون الإخلال بالتوازن البيئي.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، أن هذه المذكرة تشمل العديد من أوجه التعاون بين الطرفين لتمكين الهيئة من إصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمحميتين لضمان التوافق مع التشريعات الوطنية المرتبطة بالبيئة وتنمية الحياة الفطرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية والفنية لإنشاء مراكز تميّز مؤسسي للبحث والتطوير والتنوع الأحيائي والسياحة البيئية المستدامة والتنمية المجتمعية في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك خالد الملكيتين، والاستفادة من الخبراء المتخصصين في الحياة الفطرية التابعين لكلا الطرفين قدر الإمكان، كما سيتم من خلال هذه المذكرة تعزيز الحياة الفطرية في محميتَي الإمام عبدالعزيز بن محمد، ومحمية الملك خالد الملكيتين.