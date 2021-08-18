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أبرم الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد مع الألمانية مونيكا ستاب، لتدريب منتخب السيدات لكرة القدم على أن تبدأ مهام عملها بداية من سبتمبر المقبل .

وقالت مونيكا: "أنا سعيدة ومتشوقة جدا للتجربة الجديدة فى المملكة وهذا الانفتاح وهذا التغيير المجتمعي الحاصل في المملكة" على حد قولها.

وأضافت:"عندما أنشأ دوري لكرة القدم للسيدات الذي انطلق في نوفمبر الماضي، كانت سعادتي لا توصف... لقد كانت لحظة تاريخية".

وتابعت:"لقد تحدثت إلى أشخاص في الاتحاد، ثم ذهبت إلى عين المكان، وهناك شعرت أنهم يأخذون الأمور بجدية كبيرة، ولقد عبّرت لهم عمّا هو ممكن وما هو غير ممكن".

وتدرب السيدة البالغة من العمر 62 عاما جيدا ما تقول فالأمر لا يتعلق بنتائج طيبة للمنتخب النسائي تحقيقها وبسرعة، على حد وصف مونيكا ستاب في إشارة إلى بناء المنظومة الرياضية الضرورية والسليمة.

يذكر أن ستاب كانت لاعبة محترفة في الدوري الألماني لكرة القادم، وبعد ذلك سلكت مسار التدريب، كما تولت مهاما داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم ثم الاتحاد الدولي (فيفا)، وتمتد خبرة ستاب وسجلها التدريبي والمهني لأربعين عاما، وفي عام 2017 تولت ولأشهر مهمة قيادة المنتخب البحريني النسائي. وقبل ذلك بين عامي 2013 و2014 كانت في قطر، كما أوضحت ستاب في حوارها مع DW، أن عملها لن يقتصر على تدريب منتخب النساء فحسب، وإنما سيشمل أيضا إعداد وتكوين المدربات، وهو "أمر تمّ التأكيد عليه بقوة ومرغوب فيه تماما.

وقالت: "سوف ننشأ منظومة خلال 5 سنوات وليس بين يوم وليلة، ويجب على هذه الاستراتيجية أن تجد أيضا قبولا لدى المجتمع الذي له خصوصياته حسب عاداته وقناعاته، وأعرف جيدا أن هذه النقطة بالذات شديدة الحساسية".

في الوقت ذاته يجب القول إن قبول واقع جديد لا بد له من وقت زمني لكي يحصل توافق أو قبول اجتماعي، فحتى في ألمانيا تقول المدربة أخذت الأمور وقتها عند تأسيس كرة القدم النسائية عمّت الإشاعات بأنّ "السيدات اللواتي يلعبن كرة القدم لا يمكنهن الحمل" و"أنهن يصبن بعاهة دائمة"، وتتابع "كل هذا سمعناه قبل 50 عاما".

قبول المجتمع ومباركته لكرة القدم النسائية، مهمة ملقاة أيضا على عاتق المسؤولين كي يوضحوا للناس أن الرياضة "عامل توحيد للمجتمع".

وردّا على السؤال عمّا إذا كانت تشعر بالخوف من الذهاب إلى السعودية، تقول ستاب "لا أشعر بالخوف. لقد كنت في بلدان أخرى عديدة، وكان الوضع في بعضها خطرا للغاية. عندما أشعر بالخوف، فإنني لن أقوم بعملي".