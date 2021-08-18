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الجيش البريطاني يبدى تفاؤلا إزاء مستقبل افغانستان تحت إدارة «طالبان»

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الجيش البريطاني يبدى تفاؤلا إزاء مستقبل افغانستان تحت إدارة «طالبان» الجيش البريطاني يبدى تفاؤلا إزاء مستقبل افغانستان تحت إدارة «طالبان»

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قال قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر، إن قوات بلاده المتبقية في أفغانستان تتعاون مع حركة «طالبان»، وابدى تفاؤله إزاء مستقبل افغانستان تحت إدارة الحركة.

وأشار في تصريحات نقلتها «سكاي نيوز»، إلى أن الوضع في أفغانستان، بعد دخول «طالبان» إلى العاصمة كابول، يبدو هادئا، موضحا أن بريطانيا لم تتلق تقارير عن ممارسة عناصر الحركة «سلوكا شريرا اتبعوه سابقا»، حسب وصفه.

وأضاف المسؤول البريطاني، إن هناك تعاون مع «طالبان» على الأرض، ويبدو أن هذه العلاقة مباشرة جدا، حيث أنهم يحتفظون بالأمن والهدوء بالتأكيد في شوارع كابول ويساعدون القوات في المطار.

ولفت القائد العسكري إلى أن بعض عناصر «طالبان» سيشكلون دائما تهديدا، مضيفا أن الحركة لا تستطيع السيطرة على جميع أفرادها بالكامل، وذكر أن «طالبان» الآن «تسيطر على الأمور بطريقة فعالة جدا» وتفعل ذلك «بصورة مقبولة إطلاقا».

وأكد أن عناصر الحركة التحقوا بها لأنهم «لا يريدون حكومة فاسدة» ويسعون إلى بناء «أفغانستان شامل للجميع».

وتابع: أعتقد أنهم تغيروا واعترفوا بأن أفغانستان تطورت خلال السنوات الـ20 الماضية ويفهمون الدور الأساسي الذي لعبته النساء في هذا التطور.

المصرى اليوم

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