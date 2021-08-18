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الصين: نعتزم استمرار مساعدة أفغانستان بعدما فرضت حركة طالبان سيطرتها

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الصين: نعتزم استمرار مساعدة أفغانستان بعدما فرضت حركة طالبان سيطرتها الصين: نعتزم استمرار مساعدة أفغانستان بعدما فرضت حركة طالبان سيطرتها

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قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن بلاده تعتزم الاستمرار في مساعدة أفغانستان، وذلك بعدما فرضت حركة «طالبان» سيطرتها على البلاد.

وقال المتحدث في بيان: سنواصل مساعدة جهود استعادة السلام في أفغانستان وسنقدم كل مساعدة ممكنة لهذا البلد لتحفيز تنميته الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار تشاو إلى أنه لا يمكن الحديث عما إذا كانت الصين ستقيم علاقات دبلوماسية جديدة مع أفغانستان، إلا بعد تشكيل «حكومة متسامحة ومنفتحة هناك تمثل بشكل كاف مصالح بلادها».

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول، بعد فرار الرئيس أشرف غني خارج البلاد.

وتعهدت الحركة بفرض الأمن وإعطاء المرأة حقوقها وفقا لنصوص الشريعة الإسلامية.

المصرى اليوم

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