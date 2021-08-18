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بريطانيا تسمح بتطعيم الأطفال بلقاح «موديرنا» المضاد لفيروس كورونا

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بريطانيا تسمح بتطعيم الأطفال بلقاح «موديرنا» المضاد لفيروس كورونا بريطانيا تسمح بتطعيم الأطفال بلقاح «موديرنا» المضاد لفيروس كورونا

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أعلنت هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا السماح بتطعيم الأطفال حتى سن الـ12 عاما بلقاح «موديرنا» المضاد لكورنا، وجاء القرار على الرغم من أن عددا قليلا منهم من المرجح أن يأخذ اللقاح في المستقبل القريب، نظرا لأن لا تزال متشددة في سياسة تطعيم الأطفال.

ويعتبر موديرنا اللقاح الثاني بعد لقاح شركة «فايزر» الذي تسمح بريطانيا باستخدامه لليافعين، على الرغم من أن بريطانيا تعطي اللقاحات حاليا لمن يبلغون 16 عاما فأكثر فقط، والأطفال المعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و15 عاما ويعانون أعراضا صحية قديمة مثل متلازمة داون أو يعيشون مع بالغين يعانون كبت المناعة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 208 ملايين حالة ونحو 4 ملايين و500 آلاف حالة إصابة.

المصرى اليوم

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