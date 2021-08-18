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الصحة العالمية: لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

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الصحة العالمية: كوريا الشمالية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الصحة العالمية: لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وأظهر تقرير أن البلاد أجرت الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا على 639 مواطنا في الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، لكن كانت نتائج اختبارات جميعهم سلبية، ما يرفع العدد التراكمي للخاضعين لاختبارات كورونا إلى 35947، دون الإبلاغ عن أي مصاب حتى الآن.

و كان من المفترض أن تتلقى كوريا الشمالية أكثر من مليون و900 آلاف جرعة من لقاحات ضد عبر نظام شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المشترك الدولي «كوفاكس»، في حين أن إمدادات اللقاحات لم تبدأ بعد.

وتجاوزت الإصابات في العالم 208 ملايين حالة ونحو 4 ملايين و500 آلاف حالة إصابة.

المصرى اليوم

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