أخبار عاجلة

الحدود الشمالية.. 1000 بلاغ عن التشوه البصري استقبلتها الأمانة عبر حملة "صوّر وأرسل" -
"الصحة" تحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ "الجرعتين " -
تحذير خطير.. سلالة دلتا الجديدة تصطاد الأطفال -
اندلاع حريق بمستودع بلاستيك في شارع بورسعيد في دبي -
استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات (صور) -
وليد صلاح عبد اللطيف: كارتيرون طلب رحيل جنش وعواد -
المصور الصحفي محمود الخواص : انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية أساس مهنتي -
يختلف تمامًا عن كل أقرانه..«البيئة» تُعلن العثور على أقدم حوت وأكثرهم شراسة (تفاصيل) -
17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر -
للعائلات الراغبة في تجارب بحرية مميزة.. شواطئ "حقل" في انتظاركم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جمعية الامتياز التجاري وغرفة الرياض توقّعان مذكرة تفاهم لدعم صناعة الفرنشايز

Print
جمعية الامتياز التجاري وغرفة الرياض توقّعان مذكرة تفاهم لدعم صناعة الفرنشايز جمعية الامتياز التجاري وغرفة الرياض توقّعان مذكرة تفاهم لدعم صناعة الفرنشايز
للتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

جمعية الامتياز التجاري وغرفة الرياض توقّعان مذكرة تفاهم لدعم صناعة الفرنشايز

وقّعت جمعية الامتياز التجاري ، مع غرفة الرياض، مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية، ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وتفعيل دور الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الامتياز التجاري.

ووقّع المذكرة من جانب غرفة الرياض، أمين عام غرفة الرياض ناصر بن عثمان أبوحيمد، ومن جانب جمعية الامتياز التجاري الدكتور خالد أمين يوسف رئيس جمعية الامتياز التجاري، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بالغرفة محمد الرويغ.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الامتياز التجاري الدكتور خالد أمين يوسف عن سعادته بالتعاون مع غرفة الرياض؛ باعتبارها أحد أهم وأكبر الغرف السعودية، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدة بنود من بينها: التوعية ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بالامتياز التجاري، وتقديم الاستشارات الخاصة بالامتياز التجاري، وإقامة وتنظيم الفعاليات والندوات والمحاضرات وورش العمل في مجال الامتياز التجاري، وتنظيم الدورات التدريبية في مجال الامتياز التجاري، وفتح آفاق للتعاون مع الجهات المختصة بالامتياز التجاري، وتشكيل فريق عمل مشترك من أجل تفعيل هذه البنود.

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بغرفة الرياض محمد الرويغ، أهمية الامتياز التجاري باعتباره طريقة وأسلوب عمل مهمًا جدًا، مشيدًا بجهود وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" التي دشنت مركزًا متخصصًا للامتياز التجاري؛ لما له من دور في مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في تحقيق النجاح والانتشار، والاستفادة من قدرات الشركات الكبيرة، ومن ناحية أخرى تستطيع الشركات والعلامات الكبيرة تحقيق معدلات نمو من خلال منح الامتياز التجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11156 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11156 نقطة

تجارة السعودية ترتفع 30% بالنصف الأول لـ2021.. والفائض 170.7 مليار ريال

تجارة السعودية ترتفع 30% بالنصف الأول لـ2021.. والفائض 170.7 مليار ريال

السعودية.. هيئة "الزكاة والضريبة" تُطلق مشروع الفاتورة الإلكترونية

السعودية.. هيئة "الزكاة والضريبة" تُطلق مشروع الفاتورة الإلكترونية

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري