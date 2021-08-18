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الحدود الشمالية.. 1000 بلاغ عن التشوه البصري استقبلتها الأمانة عبر حملة "صوّر وأرسل"
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:24 مساءً
"الصحة" تحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ "الجرعتين "
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:24 مساءً
تحذير خطير.. سلالة دلتا الجديدة تصطاد الأطفال
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:23 مساءً
اندلاع حريق بمستودع بلاستيك في شارع بورسعيد في دبي
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:19 مساءً
استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات (صور)
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:18 مساءً
وليد صلاح عبد اللطيف: كارتيرون طلب رحيل جنش وعواد
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:18 مساءً
المصور الصحفي محمود الخواص : انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية أساس مهنتي
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:18 مساءً
يختلف تمامًا عن كل أقرانه..«البيئة» تُعلن العثور على أقدم حوت وأكثرهم شراسة (تفاصيل)
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:18 مساءً
17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:10 مساءً
للعائلات الراغبة في تجارب بحرية مميزة.. شواطئ "حقل" في انتظاركم
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:10 مساءً
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فيديو اليوم السابع
إنسان آلى لخدمة المرضى فى الإسماعيلية لأول مرة .. اعرف القصة
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:09 مساءً
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