«اعلام النواب»: 84 اجتماعا و29 طلب احاطة بخصوص قصور الثقافة والآثار (تفاصيل)

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أصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، تقريرا عن نشاط واعمال اللجنة منذ بدء دور الانعقاد العادي الأول، منذ شهر يناير وحتى نهاية دور الانعقاد في شهر يوليو2021.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت 84 اجتماعاً ناقشت خلالها موضوعات متنوعة، منها بيانات كل من وزراء الإعلام والثقافة والسياحة والآثار، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير اكدت فيه رفضها لبيان وزير الدولة للإعلام وموافقتها على بيانى وزيرى الثقافة والسياحة والآثار. كما ناقشت اللجنة 29 طلب احاطة واصدرت عدد من التوصيات تخص المشكلات التي تناولتها طلبات الاحاطة والتي تركز غالبيتها في ازمات قصور الثقافة بالمحافظات ولفت التقرير إلى ان توصيات اللجنة وجدت استجابة ومرونة من هيئة قصور الثقافة للتعامل مع هذه المشكلات. .

كما ناقشت اللجنة على مدار عدة اجتماعات اختصاصات ونشاطات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات، واستمعت إلى اقتراحات كل منهم بشأن مواجهة تحديات العمل وكيفية إزالة المعوقات التي يواجهونها، وأوصت بتنفيذ بعض التوصيات حتى يتثنى لكل هيئة القيام بدورها وتنفيذ أهدافها على النحو المأمول.

و اشار التقرير إلى ان اللجنة ناقشت موضوعات تتعلق بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، وأكدت على ضرورة التنسيق بين المحليات والجهاز القومى للتنسيق الحضاري للحفاظ على هذه المباني ومعالجة تشوه الميادين.

وبالنسبة للزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أشار التقرير إلى أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية بتاريخ 4/7 /2021، لتفقد معدلات تنفيذ مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقــــــــة أبومينا الأثرية، والوقوف على معدلات التنفيذ بمشروع المتحف اليوناني، وكذا تفقد بعض المواقع الثقافية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة خلال زيارتها السابقة للمحافظة.

وأعدت اللجنة تقريراً عن زيارتها الميدانية التي قامت بها لمحافظة الإسكندرية، وأوصت فيما يخص منطقة أبومينا الأثرية، بسرعة الانتهاء من المشاريع القائمة بالموقع وهي مشروع رفع الكفاءة لخفض منسوب المياه الجوفية، ومشروع درء الخطورة والترميم، وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لذلك مع تشديد اللجنة على ضرورة التعاقد مع شركات متخصصة في رفع المياه الجوفية وصيانة طلمبات الرفع «ومقاول متخصص»، واستكمال إنشاء سور حول المنطقة الأثرية وعمل بوابات دخول للمنطقة، وقيام وزارة السياحة والآثار بوضع منطقة أبومينا الأثرية على الخريطة السياحية ضمن برنامج مسار العائلة المقدسة.

وفيما يخص المتحف اليوناني، أوصت اللجنة بدعم المتحف بواجهة مدخل مميزة ومخازن متعددة لحفظ الآثار بشكل لائق، وإمداد المتحف بكل الخدمات السياحية المطلوبة من كافتيريات وغيرها لتوفير سبل الراحة لزائرى المتحف، وتسريع وتيرة العمل بالمتحف تمهيداً لافتتاحه في الموعد المحدد باعتباره مقصد سياحي عالمي، واستخدام أكبر قدر من الإضاءة الطبيعية داخل المتحف وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وهو الأمر الذي كان يتميز به المتحف عن باقى المتاحف المقامة في مصر، وإعادة المنظر الجمالى للميادين المصرية والاستعانة بخبراء الآثار لاستغلال القطع الأثرية الضخمة في تزيين ميادين الإسكندرية المختلفة وتوفير التأمين اللازم بما لا يضر بسلامة الأثر وحمايته من التعرض للتشوية أو السرقة