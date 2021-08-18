«واتساب» تغلق مجموعة أنشأتها «طالبان» لتلقي شكاوى المواطنين في أفغانستان

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أغلق موقع فيسبوك مجموعة دشنتها حركة طالبان عبر تطبيق «واتساب» في أفغانستان لتلقّي شكاوى المواطنين بعد إحكام قبضتها على البلاد.

وبحسب ما أفادت به صحيفة «فايننشال تايمز»، قال متحدث باسم «واتساب» لوكالة فرانس برس: «أغلقنا المجموعة؛ كوننا ملتزمون بالامتثال للقوانين الأميركية المتعلّقة بالعقوبات، الأمر الذي يشمل حظر الحسابات التي تعرّف عن نفسها بأنّها حسابات رسمية لحركة طالبان».

وأضاف المتحدّث باسم «واتساب»: «نحن بصدد طلب مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية المختصّة نظراً لتطوّر الوضع في أفغانستان»، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت حركة طالبان التي أحكمت قبضتها على السلطة في كابول الأحد أعلنت الأسبوع الماضي أنّها وضعت في متناول السكّان رقماً خاصاً للتواصل معها والإبلاغ عن أيّ شكاوى، بحسب «فيننشال تايمز».

من جهتها وجّهت حركة طالبان خلال مؤتمرها الصحافي الأول الذي بثّ مباشرة على الإنترنت الثلاثاء انتقاداً شديداً إلى «فيسبوك» بسبب الحظر الذي يفرضه عليها.

وردّاً على سؤال عن مدى استعداد الحركة لاحترام حقّ الأفغان في حريّة التعبير، قال المتحدّث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنّ «السؤال يجب أن يُطرح على من يقدّمون أنفسهم ضامنين لحرية التعبير ولكنّهم لا يسمحون بنشر كلّ المعلومات».

وتابع المتحدث باسم طالبان: «هذا السؤال يجب أن يُطرح على شركة فيسبوك».

وكان متحدّث باسم فيسبوك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، قال لوكالة فرانس برس أمس الثلاثاء إنّ «طالبان مصنّفة كمنظّمة إرهابية بموجب القانون الأميركي وقد حظرناها من جميع خدماتنا بموجب قواعدنا المتعلّقة بالمنظّمات الخطرة».

وذكّر المتحدّث بأنّ فيسبوك لديه فريق خبراء أفغان يتقنون اللّغات المحليّة ويعرفون جيّداً الوضع في البلد، وأوضح أنّ هؤلاء الخبراء ينبّهون إدارة الموقع إلى أيّ مشكلة تطرأ بهذا الشأن.

وشدّد المتحدّث على أنّه «بغضّ النظر عمّن يتولّى السلطة، فإنّنا سنتّخذ الإجراء المناسب ضدّ الحسابات والمحتويات التي تنتهك قواعدنا».

ولدى كلّ من «تويتر» و«يوتيوب» قواعد مماثلة، على الرّغم من أنّ تويتر لا يفرض حظراً مسبقاً على الحسابات التابعة لحركة طالبان، إلا إذا نشرت هذه الحسابات محتوى ينتهك قواعد الموقع المتعلّقة بنبذ العنف والتلاعب بالمحتوى.

وكان المتحدّث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أعلن عبر تويتر الأحد أنّ الحركة «دخلت مدينة كابول من أجل ضمان الأمن فيها».

وفرّ آلاف الأفغان من المدن التي استولت عليها حركة طالبان في شمال البلاد الأسبوع الماضي ولجأوا إلى العاصمة.

والثلاثاء، في أول مؤتمر صحافي لها، أكّدت طالبان أنّ الحرب انتهت في أفغانستان وأن الحركة أصدرت عفواً عاماً عن جميع خصومها.