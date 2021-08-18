محافظ قنا يتابع مشروعات برنامج التنمية المحلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المُدرجة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ،و مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، ورؤساء الوحدات المحلية، والمستشار الهندسى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية .

ناقش محافظ قنا خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن البرنامج وفقا للجداول الزمنية المقررة، مؤكدا على أهمية التعاون والتواصل المستمر بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وبما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً، وكذا تحقيق التنمية الاقتصادية للمحافظة.

محافظ قنا واجتماع بيان المشروعات التنموية

شدد محافظ قنا خلال الإجتماع على سرعة الإنتهاء من المشروعات المؤهلة المفتوحة طبقا للجدول الزمنى المحدد للمشروع، والإنتهاء من توصيل الكهرباء لمحطات الصرف الصحى في عدد من القرى، بالإضافة إلى الإنتهاء من عمل الإدارة الهندسية من تقييم المقاولين والمستشارين لتجنب التعامل مع الغير ملتزمين في تتفيذ خططهم، موجها بضرورة الالتزام بالشروط والبنود الخاصة بمقايسات كل مشروع، وعدم تنفيذ أي أعمال تجاوزات إلا بعد أخذ موافقة من الجهة المختصة حسب نسب التنفيذ .

محافظ قنا واجتماع بيان المشروعات التنموية

وفى نهاية الاجتماع، أوصى محافظ قنا بعقد اجتماع دورى برئاسة رئيس الوحدة المحلية لكل مركز لمتابعة تنفيذ خطة المشروعات بدائرة المركز ،ورصد أي مشكلات قد تقف عائقا أمام تحقيق نسب الإنجاز المطلوبة.