عدلي منصور يفتتح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي (صور)

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افتتح المستشار عدلي منصور رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية ورئيس مصر السابق، واللواء محمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي، والتي تم تطويرها وتزويدها مؤخرًا بجهاز قسطرة بتبرع من صندوق تحيا مصر، بالاشتراك مع بيت الخبرة، كما تم افتتاح معمل المهارات بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية بالكلية.

من جانبه، صرح المستشار عدلي منصور، أن صندوق تحيا مصر بالاشتراك مع بيت الخبرة تبرع بجهاز قسطرة بقيمة 8 ملايين جنيه إلى وحدة حسام موافي بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي لعلاج حوالي 100 حالة شهريًا والمساهمة في علاج المرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحي وتقليل قوائم الانتظار حيث يمتلك الجهاز الحديث تقنيات وخصائص متعددة عالية الدقة تساهم في علاج مرضى قصور الشرايين التاجية للقلب وعلاج حالات قصور الشرايين الطرفية والشرايين المُخية.

من جانبه، وجه الدكتور محمد الخشت الشكر للمستشار عدلي منصور على حضوره افتتاح وحدة القسطرة «حسام موافي» مشيرًا إلى أن الوحدة سوف تقدم خدمات كثيرة في التشخيص والعلاج لعدد كبير من الشعب المصري، لافتا إلى أن آلاف المرضى من كل أنحاء الجمهورية يترددون على مستشفيات قصر العيني لتلقي العلاج، ويتم تقديم أفضل خدمة لهم، ولا يتم رد أحد أو الإكتفاء بعدد من الحالات والمرضى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حجم الإنجازات الضخمة في عدد من مستشفيات جامعة القاهرة منها مستشفى الباطنة، وتطوير عدد من الوحدات مستشفيات أبوالريش الياباني والمنيرة، وإنشاء العيادات الخارجية بأبوالريش الياباني، لافتا إلى أن قصر العيني بها 17 مستشفى في كل التخصصات بخبرات وكفاءات كبيرة تقوم بجميع العمليات الضخمة لكل المرضى.

وقال الدكتور الخشت، إن صندوق تحيا مصر يقدم خدمات كبيرة ويقوم بعمل عظيم في كل الملفات وخصوصا ما يقدمه للعاملين في جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الانتهاء من تجهيز معمل المهارات بكلية طب قصر العينى تم بتكلفة نحو 12 مليون جنيه، وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية بالكلية والتدريب الإكلينيكي المبكر للطلاب على استخدام المنيكانات قبل التعامل المباشر مع المرضى للتمكن من المهارات قبل تطبيقها، والتدريب الإكلينيكي المبكر للطلاب على استخدام المنيكانات قبل التعامل المباشر مع المرضى للتمكن من المهارات قبل تطبيقها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن معمل المهارات يخدم حوالى 10 آلاف طالب في مرحلة البكالوريوس، ويضم 8 قاعات تدريس مهارات إكلينيكية، و141 مانيكان محاكاة مهارات أساسية إكلينيكية، و180 قطعة لمهارات خياطة الجراحة والحقن، و7 مانيكانات عالية الدقة للتدريب على المهارات المتقدمة والمتطورة حيث تقدم مجموعة سيناريوهات طبية كنوع من التدريب والتطبيق.

المستشار عدلي منصور يفتتح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي ومعمل المهارات بكلية طب قصر العيني

المستشار عدلي منصور يفتتح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي ومعمل المهارات بكلية طب قصر العيني

المستشار عدلي منصور يفتتح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي ومعمل المهارات بكلية طب قصر العيني

المستشار عدلي منصور يفتتح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي ومعمل المهارات بكلية طب قصر العيني

المستشار عدلي منصور يفتتح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي ومعمل المهارات بكلية طب قصر العيني

المستشار عدلي منصور يفتتح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي ومعمل المهارات بكلية طب قصر العيني