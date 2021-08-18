آخر موعد الاثنين المقبل.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات 2021 للالتحاق بالكليات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى الاثنين المقبل، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأربعاء، إن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 165 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2021– 2022، مشددًا على أنه لن يتم فتح باب اختبارات القدرات مرة أخرى، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وناشد السيد عطا، الطلاب ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبارات القدرات والمقررة 23 أغسطس الجاري كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين بالتقديم لهذه الاختبارات.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها «ميت غمر، منية النصر»، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتي قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

بدأت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، منذ يوم السبت الموافق 7 أغسطس، حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس وتم مدها اليوم، لتستمر حتى 23 من أغسطس الجاري، كفرصة أخيرة، بحسب وزير التعليم العالي.

يقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg.

ما هو آخر موعد لأداء اختبارات القدرات؟

بدأ التسجيل منذ يوم السبت الموافق 7/8/2021 وينتهي يوم الإثنين الموافق 23/8/2021 .

الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات في هذه المرحلة، هم طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

كليات الإعلام.

كليات الفنون الجميلة (فنون،عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر)

شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) ج قناة السويس.

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

كليات السياحة والفنادق.

عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على موقع: www.tansik.egypt.gov.eg

ما خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على شبكة الإنترنت؟

لينك امتحان القدرات 2021

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه:

www.tansik.egypt.gov.eg

يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية، (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يعتد بأية نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

الراسبين في امتحان القدرات 2021