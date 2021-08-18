أمريكا تحذر من تحول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبؤرة انتشار كورونا

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية زعماء العالم إلى إرسال مقاطع مصورة بدلا من السفر إلى نيويورك الشهر المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، منعا لتحول المناسبة إلى بؤرة لانتشار لكورونا.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، نحتاج إلى مساعدتكم حتى لا يتحول أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مناسبة لنقل العدوى بكثافة للغير، مضيفة بأنه على رؤساء الوفود التفكير في إلقاء بياناتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو، وإذا قررت الوفود السفر إلى نيويورك فإننا نطلب من الوفود اصطحاب الحد الأدنى المطلوب من المسافرين.

وتنطلق اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 سبتمبر، وستتضمن إلقاء كلمات بالحضور الشخصي وأخرى عن طريق الفيديو في ظل تباين معدلات التطعيم العالمية والمخاوف من انتشار السلالات المتحورة للفيروس.

وتجاوزت الإصابات في العالم 208 ملايين حالة ونحو 4 ملايين و500 آلاف حالة إصابة.