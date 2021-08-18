الطيران المدني و"سدايا" توقعان اتفاقية للتحقق من أهلية المسافرين الصحية

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الرياض ـ مباشر: وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اتفاقية البرتوكول التشغيلي، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء أن أهداف الاتفاقية تشمل الإسهام في تسهيل إجراءات السفر والتحقق من أهلية المسافرين الصحية حسب أفضل الممارسات الدولية لتشريعات الطيران المدني.

كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، بحسب الوكالة مذكرة تعاون وتأييد لربط جواز السفر الصحي في تطبيق "توكلنا" التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مع اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" تشمل الجوانب المتعلقة بتسهيل إجراءات السفر حسب أفضل الممارسات الدولية.

تتضمن الاتفاقية قبول منصة جواز السفر الصحي كمبادرة لرقمنة الشهادات الصحية من مصادر موثوقة ومختبرات معتمدة من خلال التعاون مع شركات الطيران، والتعاون بشأن ربط تطبيق "توكلنا" مع تطبيق اتحاد النقل الجوي الدولي IATA .

وتعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي نجحت في ربط منصة حكومية بمنصة دولية، وتهدف الهيئة إلى دعم منظومة "توكلنا" وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا للوصول إلى حلول رقمية متكاملة تعكس مكانة المملكة في مجال التحول الرقمي، وتشجع إعادة الحركة الجوية والسفر من وإلى المملكة، إضافة إلى دور هذه المبادرة في سرعة تعافي مجال النقل الجوي في المملكة والعالم وكذلك (السياحة).

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبدالله بن شرف الغامدي، بالتعاون القائم بين "سدايا" وهيئة الطيران المدني، من شأنه دعم التحول الرقمي لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأكد الغامدي، بأن التكامل الحكومي بين مختلف الجهات الحكومية أسهم في نجاح المبادرات التقنية ومنها هذا المنتج الوطني تطبيق "توكلنا"، وتحقيق الأثر المرجو منها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن نجاح الربط سيسهم في دعم جهود الجهات الحكومية في مكافحة جائحة كورونا، وذلك من خلال التعرف بكل سهولة على الحالة الصحية للمسافرين، ورقمنة إجراءات السفر من وإلى المملكة العربية السعودية.

من جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذا التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يأتي ضمن تنظيم الأعمال والمسئوليات ومستوى الخدمات ووضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتطوير، والاستفادة من قواعد البيانات والتقنيات الرقمية.

وأفاد الدعيلج، أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى دعم منظومة "توكلنا" وتعزيز تعاونها مع اتحاد النقل الجوي الدولي "الأياتا" للوصول إلى حلول رقمية متكاملة تشجع إعادة الحركة الجوية والسفر من والى المملكة وتساعد في تحسين تجربة العميل سواء المسافر داخل المطارات أو في دعم الخدمات اللوجستية التي تشمل الربط مع وسائل المواصلات والنقل الأخرى وتسهيل الإجراءات للوصول من وإلى الطائرة وتغطية رحلة متكاملة ومرنة للعميل.

كما أشار إلى أن هيئة الطيران المدني تعمل مع اتحاد النقل الجوي الدولي على دعم المبادرات الخاصة لاستعادة السفر الدولي بشكل صحي وآمن، وبالعمل مع الناقلات الجوية الوطنية حيث كانت الخطوط الجوية العربية السعودية شريكًا تجريبيًا في تطوير جواز سفر "اياتا" الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

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