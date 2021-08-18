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بابا الفاتيكان يدعو للتطعيم بلقاحات كورونا لوضع حدا للوباء

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بابا الفاتيكان يدعو للتطعيم بلقاحات كورونا لوضع حدا للوباء بابا الفاتيكان يدعو للتطعيم بلقاحات كورونا لوضع حدا للوباء

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دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الثاني، إلى التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حتى تضع حدا للوباء بشرط أن يأخذها الجميع.

وأضاف: إنهم يمنحوننا الأمل في إنهاء الوباء، ولكن فقط إذا كانوا متاحين للجميع وإذا عملنا معا، مشيرا إلى أن التطعيم هو وسيلة بسيطة ولكنها عميقة لتعزيز الصالح العام والاهتمام ببعضنا البعض، وخاصة الأكثر ضعفا.

وتم تطعيم البابا فرنسيس في مارس الماضي، وقال حينها «إنه التزام أخلاقي».

وتجاوزت الإصابات في العالم 208 ملايين حالة ونحو 4 ملايين و500 آلاف حالة إصابة.

المصرى اليوم

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