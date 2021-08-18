القبض على خريج جامعي قدّم «إقامة» مزورة للسفر إلى دولة أجنبية

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ضبطت أجهزة الأمن بميناء القاهرة الجوي، الأربعاء، حاصل على ليسانس، لتقدمه بـ«إقامة» مزورة متجهًا إلى إحدى الدول الأوروبية.

تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتقدم أحد المواطنين طالباً إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب إقامة «مزورة».

بالانتقال والفحص تم ضبط المتهم وتبين أنه حاصل على ليسانس، مقيم بمحافظة الغربية، حال تقدمه لمسؤولى ميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره متجهًا إلى إحدى الدول الأوروبية بموجب إقامة منفصلة خاصة به «مزورة»، وبفحص الإقامة المضبوطة فنيًا تبين أنها مزورة تزويراً كلياً.

بمواجهته قرر علمه بتزوير تلك الإقامة بقصد تقنين سفره للخارج، وأضاف بأنه تحصل على الإقامة المزورة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى.

بتكثيف التحريات حول الأخير تم تحديده وتبين أنه مقيم بمحافظ الغربية «متواجد حالياً خارج البلاد».