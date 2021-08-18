أحمد حمودي ينتظم فى تدريبات بيراميدز بعد التعافي من وتر أكيليس

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انتظم أحمد حمودى نجم بيراميدز الحالى والأهلى والزمالك السابق لتدريبات ناديه بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها منذ 7 أشهر والتي كانت عبارة عن قطع في وتر أكيليس وهي الإصابة التي تعرض لها أثناء أحد تدريبات فريقه في شهر يناير الماضي، ليخضع اللاعب لجراحة عاجلة استلزمت برنامج علاجي طوال الفترة الماضية.

وينال أحمد حمودى ثقة تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز والذي أوصى بقيده في قائمة الفريق بالموسم الجديد، ورفض العروض التي تلقاها مؤخراً للرحيل خاصة وأن عقده لازال ممتد مع بيراميدز، وأكد تاكيس لحمودى أنه ينوى الاعتماد عليه فور استعادته لكامل فورمته الفنية والبدنية نظراً للحاجة لخدماته.