أخبار عاجلة

17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر -
للعائلات الراغبة في تجارب بحرية مميزة.. شواطئ "حقل" في انتظاركم -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11156 نقطة -
"العدل": عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعًا بـ62% خلال العام الماضي -
"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية -
ورشة عمل إقليمية لبحث أثر التقنية المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة -
تساعد الحالمين بحزمة خدمات.. وكيل إمارة مكة يدشن "إنجاب" -
جولة حصرية بعدسة لآرتي داخل إحدى أحدث المروحيات الروسية -
قصور الثقافة تواصل فعاليات أسبوعها الرابع بساحل سليم بأسيوط -
الليلة الكبيرة والسيرك القومي يواصلان عروضهما حتى الأول من سبتمبر بساحة الهناجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد حمودي ينتظم فى تدريبات بيراميدز بعد التعافي من وتر أكيليس

Print
أحمد حمودي ينتظم فى تدريبات بيراميدز بعد التعافي من وتر أكيليس أحمد حمودي ينتظم فى تدريبات بيراميدز بعد التعافي من وتر أكيليس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتظم أحمد حمودى نجم بيراميدز الحالى والأهلى والزمالك السابق لتدريبات ناديه بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها منذ 7 أشهر والتي كانت عبارة عن قطع في وتر أكيليس وهي الإصابة التي تعرض لها أثناء أحد تدريبات فريقه في شهر يناير الماضي، ليخضع اللاعب لجراحة عاجلة استلزمت برنامج علاجي طوال الفترة الماضية.

وينال أحمد حمودى ثقة تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز والذي أوصى بقيده في قائمة الفريق بالموسم الجديد، ورفض العروض التي تلقاها مؤخراً للرحيل خاصة وأن عقده لازال ممتد مع بيراميدز، وأكد تاكيس لحمودى أنه ينوى الاعتماد عليه فور استعادته لكامل فورمته الفنية والبدنية نظراً للحاجة لخدماته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات (صور)

استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات (صور)

وليد صلاح عبد اللطيف: كارتيرون طلب رحيل جنش وعواد

وليد صلاح عبد اللطيف: كارتيرون طلب رحيل جنش وعواد

المصور الصحفي محمود الخواص : انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية أساس مهنتي

المصور الصحفي محمود الخواص : انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية أساس مهنتي

يختلف تمامًا عن كل أقرانه..«البيئة» تُعلن العثور على أقدم حوت وأكثرهم شراسة (تفاصيل)

يختلف تمامًا عن كل أقرانه..«البيئة» تُعلن العثور على أقدم حوت وأكثرهم شراسة (تفاصيل)