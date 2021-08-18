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الإسماعيلي يجدد التعاقد مع آري بابل

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الإسماعيلي يجدد التعاقد مع آري بابل الإسماعيلي يجدد التعاقد مع آري بابل

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أنهى مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات تمديد عقد الانجولي آرى بابل جناح الفريق الدولي لمدة موسمين.

ووقع اللاعب في حضور مسئولو الدراويش وبناء على توصية من اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وانضم اللاعب قادما من الدوري السعودي وبعد رحلة تألق عامره بالألقاب ضمن صفوف فريق أول أغسطس الأنجولي.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى لتوفير كافة رغبات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال الذي نجح في تحقيق طفرة واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد مع تطوير قدرات لاعبى الفريق بشكل لافت للنظر.

المصرى اليوم

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