قرار قضائي جديد بشأن واقعة هروب «النسانيس» في حدائق الأهرام (تفاصيل كاملة)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الهرم في الجيزة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل مالك «النسانيس» الهاربة من منطقة حدائق الأهرام، بضمان محل إقامته.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقاطع فيديو تظهر تجول «نسانيس» في شوارع حدائق الأهرام وتقفز عبر شرفات المنازل، وسط حالة من رعب السكان.

أجهزة الأمن رصدت تلك المنشورات على مواقع التواصل، وتبين من خلال التحريات أن «النسانيس» هاربة من شقة شاب مقيم بالمنطقة.

هروب "النسانيس" بحدائق الأهرام

وألقت قوات الشرطة القبض على الشاب مالك النسانيس، وأُخطر الطب البيطري وتمت الاستعانة بمختصين للتعامل مع تلك النوعية من الحيوانات لسرعة ضبطها.

وأشارت التحقيقات إلى أن مالك النسانيس يمتلك محلاً لبيع الحيوانات، واتخذت الإجراءات القانونية لإعادة هذه الحيوانات لحديقة الحيوان فور ضبطها.