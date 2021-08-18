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عقب أقل من شهر من تدشين برنامج دعم صناعة الاثاث ضمن مبادرة «رواد النيل» في يوليو 2021 التابعة للبنك المركزي المصري وجامعة النيل الاهلية وبالتعاون مع المجلس التصديري لصناعة الاثاث، تلقي مركز «رواد النيل» 70 طلب لشركات اثاث صغيرة ومتوسطة للانضمام للبرنامج.

ويأتي برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث في مصر ضمن برامج مراكز «رواد النيل» لتنمية سلاسل القيمة والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والمتخصصة في تقديم الدعم الفني والإداري والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة الأثاث المحلية.

ويستمر البرنامج لمدة 6 شهور متصلة، ويضم في دورته الجديدة ما يقترب من 30 شركة محلية متخصصة في صناعة الأثاث من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتقدم مراكز «رواد النيل» لتنمية سلاسل القيمة 8 برامج تاهيلية وتدريبية متخصصة في مجالات: التصميمات الحديثة ومتطلباتها- وادارة الابتكار- ونقل التكنولوجيا- ومعايير الجودة- وكيفية التوافق مع متطلبات الجودة، فضلا عن التوافق مع متطلبات التجارة الالكترونية والمواقع التسويقية المختلفة. وايضا اليات التسويق الرقمي وفن صياغة المحتوي. كذلك كيفية اجراء بحوث السوق والدراسات للاسواق التصديرية المستهدفة.

قال أشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – إن توطين الصناعة المصرية يحتاج إلى منهجية في التعامل وليس مجرد منح حوافز للمنتجين ـو تفضيل المنتج المحلي على مثيله المستورد بل رفع جودة المنتج وتاهيلة للمنافسة العالمية.

وأضاف القاضي أن ملف الصناعة يعد واحد من الملفات الهامة لتحقيق اهداف التنمية الشاملة فبدون صناعة أو تكنولوجيا لن نستطيع تغير هيكل الإقتصاد القومي، موضحا أن أحد أهم التحديات التي تواجه ملف التقدم الصناعي في مصر هو تأهيل رواد الأعمال الصناعيين سواء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد القاضي بما تبذله الحكومة والمؤسسات الإقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني من جهود كبيرة لتشجيع الصناعة المحلية ووضع أطر تنظيمية وتشريعات مختلفة لتوطينها وتعظيم آدائها في الإقتصاد القومي بهدف تحسين حياة المواطن.