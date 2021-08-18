أخبار عاجلة

17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر -
للعائلات الراغبة في تجارب بحرية مميزة.. شواطئ "حقل" في انتظاركم -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11156 نقطة -
"العدل": عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعًا بـ62% خلال العام الماضي -
"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية -
ورشة عمل إقليمية لبحث أثر التقنية المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة -
تساعد الحالمين بحزمة خدمات.. وكيل إمارة مكة يدشن "إنجاب" -
جولة حصرية بعدسة لآرتي داخل إحدى أحدث المروحيات الروسية -
قصور الثقافة تواصل فعاليات أسبوعها الرابع بساحل سليم بأسيوط -
الليلة الكبيرة والسيرك القومي يواصلان عروضهما حتى الأول من سبتمبر بساحة الهناجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دليل إرشادي لمساعدة الطلاب في التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد

Print
دليل إرشادي لمساعدة الطلاب في التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد دليل إرشادي لمساعدة الطلاب في التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب تسجيل رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وعرضها على السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق ومسئولي مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد.

أعقب ذلك تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات التنسيق للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، في شكل أسئلة وإجابات بشكل يَسهُل على الطلاب استيعابها وسيتم إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http://mohesr.gov.eg وإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

ويجيب هذا الدليل عن العديد من استفسارات الطلاب حول كيفية تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق، وأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، والتعرف على قواعد التوزيع الجغرافي وعدد الرغبات المتاحة للتسجيل والقواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات، وموعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب، وعرض أسماء الكليات والمعاهد الجديدة المشاركة في تنسيق عام 2021/2022.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات (صور)

استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات (صور)

وليد صلاح عبد اللطيف: كارتيرون طلب رحيل جنش وعواد

وليد صلاح عبد اللطيف: كارتيرون طلب رحيل جنش وعواد

المصور الصحفي محمود الخواص : انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية أساس مهنتي

المصور الصحفي محمود الخواص : انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية أساس مهنتي

يختلف تمامًا عن كل أقرانه..«البيئة» تُعلن العثور على أقدم حوت وأكثرهم شراسة (تفاصيل)

يختلف تمامًا عن كل أقرانه..«البيئة» تُعلن العثور على أقدم حوت وأكثرهم شراسة (تفاصيل)