دليل إرشادي لمساعدة الطلاب في التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد

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وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب تسجيل رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وعرضها على السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق ومسئولي مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد.

أعقب ذلك تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات التنسيق للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، في شكل أسئلة وإجابات بشكل يَسهُل على الطلاب استيعابها وسيتم إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http://mohesr.gov.eg وإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

ويجيب هذا الدليل عن العديد من استفسارات الطلاب حول كيفية تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق، وأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، والتعرف على قواعد التوزيع الجغرافي وعدد الرغبات المتاحة للتسجيل والقواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات، وموعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب، وعرض أسماء الكليات والمعاهد الجديدة المشاركة في تنسيق عام 2021/2022.