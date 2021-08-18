«الزراعة»: أكثر من 4.4 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون 312 ألف و667 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم «مليون و245 ألف و586 رأس أبقار، 625 ألف و4 رأس جاموس، 374 ألف و59 رأس أغنام، 68ألف 18 رأس ماعز» حتى 16 اغسطس 2021.

وأضاف التقرير أنه تم تحصين 2 مليون 145 ألف و991 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم «مليون و103 ألف و82 رأس أبقار، 614 ألف و564 رأس جاموس، 358 ألف و664 رأس أغنام، 67 ألف و241رأس ماعز، 2440 راس جمال» حتى 16 اغسطس 2021 ايضاً.

ومن جانبه، طالب الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين بضرورة التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.