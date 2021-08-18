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اتسع الفارق بين الاهلى والزمالك بعد تعادل الاحمر امام طلائع الجيش وفوز الزمالك على وادى دجلة ليصبح الزمالك 73 نقطة والاهلى 69 نقطة فى منافسات الدورى الممتاز وهو ما يجعل الابيض هو الاقرب للتويج ببطولة الدورى يوم الجمعة المقبل .

وينتظر الجميع يوم الجمعة المقبل لفوز الزمالك بدرع الدورى مبكرا قبل انتهاء الموسم ،فإذا فاز الزمالك على سيراميكا فى المبارة القادمة وفاز المصرى على الاهلى سيكون هذا تتويجا للزمالك ببطولة الدورى لان الفارق فى هذه الحالة سيتسع الى 7 نقاط وتتبقى مبارتان فقط لكل فريق على نهاية الموسم فاذا خسر الزمالك المباريات المتبقية سيخسر 6 نقاط فقط وبفارق نقطة وبذلك سيكون الزمالك بطلا للدورى الممتاز لعام 2020-2021.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك ضد الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك ضد البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

الأهلي ضد المصري، الجمعة 20- 8

الأهلي ضد الجونة، أحد يومي 23-24 - 8

الأهلي ضد أسوان، أحد يومي 26-27 - 8