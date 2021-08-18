«حصلتا على مجاميع غير متوقعة».. إحباط محاولتي انتحار طالبتين بسبب الثانوية العامة بالدقهلية

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حاولت طالبتان بالثانوية العامة في الدقهلية، اليوم، الانتحار بسبب مرورهما بحالة نفسية سيئة عقب حصولهما على مجاميع أقل من المتوقعة في الثانوية العامة، وتم نقلهما المستشفى في حالة حرجة .

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغين بمحاولة طالبتين بالثانوية العامة الانتحار بسبب غضبهم من نتيجة الثانوية العامة وحصولهم على مجاميع سيئة وتم نقلهما لأقرب لمستشفى .

حيث تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول، أسماء. أ.م «، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، ومقيمة قرية» برقين«دائرة المركز مصابة بسحجات متفرقة بالجسم واشتياه ما بعد الارتجاج ( ادعاء سقوط من علو ) .

بإنتقال الضباط والفحص وسؤال والدها، 47 سنة عامل، ومقيم بذات القرية قرر بأنه فور علم نجلته بحصولها على مجموع (65%) أقل من ما كانت تتوقعه بنتيجة الثانوية العامة قامت بإلقاء نفسها من أعلى السطح بالطابق الأول فسقطت أرضا، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

كما تبلغ لمركز شرطة أجا من مستشفي أجا المركزي بوصول، «أميرة .ع. م» 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي، ومقيمة قرية «السماحة» دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بالفقرات القطنية ( ادعاء سقوط من علو ) .

بإنتقال الضباط والفحص وسؤال والدها، 51 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية قرر بأنه فور علم نجلته بحصولها على مجموع ( 76 % ) أقل مما كانت تتوقعه بنتيجة الثانوية العامة قامت بإلقاء نفسها من بلكونة الطابق الثاني فسقطت أرضا، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

تحرر محضرين بالواقعتين وأحيلا للنيابة العامة المختصة للتحقيق .