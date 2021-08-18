اعتقالات وإخفاء.. "رايتس ووتش" تتهم أثيوبيا بانتهاك حقوق المنتمين لتيغراي

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دعت السلطات إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأثيوبية، اليوم الأربعاء، بارتكاب مجموعة من الانتهاكات بحق المنتمين لعرقية تيغراي، ومنها اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري في العاصمة أديس أبابا، منذ أواخر يونيو الماضي.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن شهود عيان، أن قوات الأمن أوقفت واعتقلت تيغرايين في الشوارع والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة، وحتى في منازلهم وأماكن عملهم، أثناء عمليات تفتيش دون إذن قضائي.

ودعت السلطات الأثيوبية إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية بحقهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، ذكرت مديرة مكتب القرن الإفريقي في المنظمة ليتيسيا بدر، أن "قوات الأمن الأثيوبية نفذت في الأسابيع الأخيرة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وحالات اختفاء قسري للتغراي في أديس أبابا.

وطالبت الحكومة الأثيوبية بتقديم معلومات عن كل شخص محتجز، وتحقيق الإنصاف للضحايا.