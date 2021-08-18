مذكرة تفاهم لتمكين 123 امرأة في صيانة الجوال بمكة

★ ★ ★ ★ ★

وقّعتها "الموارد" و"مودة" و"غزالة" لتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج

وقَّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، ومؤسسة أبوغزالة الخيرية، اتفاقية لتمكين ودعم مستفيدات الضمان الاجتماعي للعمل الحر في صيانة الجوالات.

وقّع الاتفاقية مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوغزالة الخيرية م. إحسان بن شكور أبوغزالة، ومدير عام الجمعية محمد بن علي آل رضي.

وبيّن "آل رضي" أن هذه الشراكة تأتي ضمن سعي جمعية المودة لتمكين المرأة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وتحقيق أحد أهداف الجمعية الاستراتيجية، والتي تتمثل في تمكين المرأة في قدرتها على رعاية أسرتها اجتماعياً واقتصادياً.

ووضح "آل رضي" أن المشروع يستهدف شريحة الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف لتدريب وتأهيل 123 سيدة في مجال صيانة الجوال، وتمكين عشر سيدات منهن بتوفير منفذ لتقديم خدمات الصيانة للجوالات المؤقتة التي خصصت لها المذكرة، وذلك بما يحقق توفير منافذ بيع وفرص عمل لقطاع أسر الضمان الاجتماعي بدون رسوم.

ويسعى البرنامج لبناء القدرة، وصقل الموهبة، ثم توفير الفرصة، لتحفيزهن على العمل المستمر والبيع، وذلك بعد تدريبهن وتأهيلهن على صيانة الجوالات وإدارة منافذ بيع، والإشراف على تشغيل المشروع وتطوير مهاراتهن وتوفير فرص وظيفية لهن، عبر أكاديمية الحياة؛ لتمكين المرأة التابعة لجمعية المودة، حيث سيتم تدريبهن على إدارة المشاريع والإدارة المالية وتسويق الخدمات، كما سيتم تقديم استشارات مع متخصصين في المجال المالي، وذلك عبر الشراكة مع عيادات الأعمال، وإتاحة الفرصة لـ23 سيدة للاستفادة من القروض الميسرة لفتح مشاريع خاصة بهن، ضمن شراكة تمويل المشاريع متناهية الصغر الموقعة مع بنك التنمية الاجتماعية.

ووجّه "آل رضي" شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً في مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، والمهندس إحسان أبوغزالة؛ لتوقيعهم مذكرة التفاهم وسعيهم لتحقيق أهدافها بإذن الله تعالى.