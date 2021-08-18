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إعادة الوظائف الحركية ليد مريضة في مستشفى الملك فهد بجازان

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إعادة الوظائف الحركية ليد مريضة في مستشفى الملك فهد بجازان إعادة الوظائف الحركية ليد مريضة في مستشفى الملك فهد بجازان
بعد عملية طارئة لاستئصال التمدد المتسبب في الاعتلال الحسي

إعادة الوظائف الحركية ليد مريضة في مستشفى الملك فهد بجازان

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في إعادة الوظائف الحركية ليد مريضة كانت تعاني من اعتلال حسي وحركي باليد اليسرى.

وأوضحت "صحة جازان" أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة للمريضة تقرر إجراء عملية جراحية طارئة تتمثل في تحرير الأعضاء المحيطة واستئصال التمدد المتسبب في الاعتلال الحسي، وترميم الشريان المصاب وإعادة الوظائف الحركية والحسية للطرف العلوي.

وأضافت: تم تقديم كامل الرعاية الطبية والخدمات اللازمة للمريضة بعد العملية حتى تماثلها للشفاء ومغادرتها المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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