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17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:10 مساءً
للعائلات الراغبة في تجارب بحرية مميزة.. شواطئ "حقل" في انتظاركم
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:10 مساءً
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11156 نقطة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:10 مساءً
"العدل": عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعًا بـ62% خلال العام الماضي
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:10 مساءً
"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:10 مساءً
ورشة عمل إقليمية لبحث أثر التقنية المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:10 مساءً
تساعد الحالمين بحزمة خدمات.. وكيل إمارة مكة يدشن "إنجاب"
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:10 مساءً
جولة حصرية بعدسة لآرتي داخل إحدى أحدث المروحيات الروسية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:05 مساءً
قصور الثقافة تواصل فعاليات أسبوعها الرابع بساحل سليم بأسيوط
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:04 مساءً
الليلة الكبيرة والسيرك القومي يواصلان عروضهما حتى الأول من سبتمبر بساحة الهناجر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:04 مساءً
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فيديو اليوم السابع
خطر كورونا مستمر.. ارتفاع كبير في عدد الإصابات عالميا خلال شهرين
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:20 مساءً
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