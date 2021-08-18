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جولة حصرية بعدسة لآرتي داخل إحدى أحدث المروحيات الروسية
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:05 مساءً
قصور الثقافة تواصل فعاليات أسبوعها الرابع بساحل سليم بأسيوط
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:04 مساءً
الليلة الكبيرة والسيرك القومي يواصلان عروضهما حتى الأول من سبتمبر بساحة الهناجر
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:04 مساءً
مشهد من أفغانستان.. الحياة تمضي ومسلحو طالبان برتقبون كل شاردة وواردة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:56 مساءً
تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:55 مساءً
صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:55 مساءً
تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:55 مساءً
رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:55 مساءً
محافظ مطروح يعقد اجتماعاً باللجنة الإقليمية لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:54 مساءً
السيناريست محمد عيد في ضيافة قصر الشاطبي
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. بناء الجدار التركي مع إيران لمنع تدفق اللاجئين الأفغان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 18 أغسطس 2021 02:15 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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