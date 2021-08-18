نائب: زيارة رئيس وزراء الصومال للأزهر تؤكد أنه كعبة العلم والعلماء

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اعتبر النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب، تصريحات محمد حسين روبى رئيس الوزراء الصومالي، خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتى قال فيها: «لا يمكننا أن ننسى الدور العظيم للأزهر الشريف داخل الصومال حتى من قبل الاستقلال، فمعظم علمائنا تربوا ونشأوا على يد شيوخ الأزهر وعلمائه وبين أروقته، والشعب الصومالي يتشوق لزيارة فضيلتكم وتشريفكم لنا» تأكيداً على أن الأزهر الشريف هو مركز الاعتدال ونشر الإسلام في العالم والمرجعية الدينية والعلمية، وكعبة العلم والعلماء على مستوى العالم.

وأضاف النائب في بيان أصدره اليوم أن خريجي الأزهر في الصومال يتولون حالياً مناصب قيادية في الدولة ويمثلونها في الخارج ويقومون بدور فعال في خدمة وطنهم، وهذا اللقاء التاريخي في مشيخة الأزهر ينتظره كل الصوماليين ويتابعونه وينتظرون ثماره الإيجابية في تعزيز العلاقات والوقوف إلى جانب الصومال، مؤكداً أن الأزهر الشريف كان ولايزال وسيظل منارة وكعبة العلم والعلماء على مستوى العالم.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استقبل وفدًا صوماليًّا رسميًّا برئاسة «محمد حسين روبلي»، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، يرافقه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، والسفير الصومالي بالقاهرة، وعدد من المسؤولين الصوماليين.