«أمين عام الأطباء»: قرار الصحة بزيادة رسوم امتحان الزمالة مرفوض ومخالف للقانون

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قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن قرار هيئة الزمالة بوزارة الصحة زيادة رسوم امتحان الزمالة مرفوض تماما حيث إنه يتعارض مع المادة 14 من قانون مزاولة المهنة، والتي تنص على تحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا للأطباء العاملين فيها، حيث إن عمل الطبيب يتطلب الحصول على الدراسات العليا، خصوصا بعد وقف تصاريح مزاولة المهنة كممارس عام، فحتى الممارس العام عليه الحصول على زمالة طب الأسرة.

وأضاف «عبدالحي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «نقوم الآن بإعداد شكوى موقع عليها من مئات أطباء الزمالة، وسيتم تكليف مندوبين من النقابة لتسليم نسختين إحداها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والثانية للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ونرجو أن يتم الاستجابة لمطالب الأطباء المشروعة».

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، إنه سيتوجه مع أطباء الزمالة المتضررين من قرارات الوزارة إلى مقر هيئة الزمالة بوزارة الصحة، للحديث والتفاوض بشأن مطالب الأطباء.