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أول طلب إحاطة بالبرلمان عن المياه المعدنية بعد ضبط مصنع يعبىء من «الحنفية»

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أول طلب إحاطة بالبرلمان عن المياه المعدنية بعد ضبط مصنع يعبىء من «الحنفية» أول طلب إحاطة بالبرلمان عن المياه المعدنية بعد ضبط مصنع يعبىء من «الحنفية»

طالب الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور على جميع شركات المياه المعدنية للتأكد من التزامها بجميع الضوابط والشروط الخاصة بصلاحية انتاج هذه المياه .

و قال «عبدالحميد» في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بضبط مصنع شهير للمياه المعدنية يقوم بتعبئة الزجاجات من الحنفية واصفا الامر بـ «الكارثة»

و اضاف أن مثل هذه الامور من الغش والتدليس يتطلب اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المخالفين بما فيها غلق المصنع وتقديم مالكه للمحاكمة العاجلة
وحذر «عبدالحميد»المواطنين من شراء زجاجات المياة المعدنية مجهولة المصدر، مطالبا المواطنين بشرائها من أماكن موثوق بها والابلاغ الفورى عن أي وقائع غش وتدليس في المياه المعدنية نظراً لخطورتها البالغة على صحة المواطنين
وكانت الحملات الرقابية بوزارة قد تمكنت من ضبط مصنع تعبئة مياه معدنية طبيعية يقوم بتعبأة الجالونات والزجاجات بمياه عادية من «الحنفية«وأنه تم ضبط 2030 جالون مياه سعة 19و11 و7 لتر وبدون ترخيص وأن كل الجالونات المعبأة غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
 اضافة إلى أن الحملة الرقابية وجدت المصنع معطل بجميع خطوط إنتاجه، فضلا عن أن الماكينات الخاصة بالعمل به متهالكة تماما، مما جعل المصنع يلجأ إلى تعبئة زجاجات وجالونات المياه من الحنفيات بمياة عادية جدا وليست معدنية.

المصرى اليوم

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