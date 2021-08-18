إعلان جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة خلال يومين.. وبدء تسجيل التظلمات إلكترونيًا الأحد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة المقرر انطلاقها ٤ سبتمبر المقبل سيتم إعلانها خلال اليومين المقبلين.

وأعلنت الوزارة فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة الأحد المقبل ولمدة أسبوعين ، وستعلن الوزارة الرابط المخصص لتسجيل طلبات التظلم إلكترونيا علي أن يسدد الطالب ١٠٠ جنيه عن كل مادة لحساب صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية.

وتقتصر تظلمات الثانوية العامة علي عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية ، ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية: "وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".

وإذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة ، سيتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل ، ثم تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس.

ويحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها ، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.