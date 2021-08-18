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تحذير برلماني من ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة بسبب نتائج الثانوية العامة

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تحذير برلماني من ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة بسبب نتائج الثانوية العامة تحذير برلماني من ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة بسبب نتائج الثانوية العامة

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طالب النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باعلان جميع القواعد والضوابط التي يتم على أساسها تحديد الرسوم المالية لالتحاق طالبات وطلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وحذر النائب في طلب إحاطة قال إنه تقدم به أمس، من الارتفاع في رسوم الالتحاق بهذه الجامعات، وقال إنه بعد ظهور نتائج الثانوية العامة بهذه الصورة فإن الاقبال من الناجحين للالتحاق بالجامعات الخاصة سيكون فوق طاقة الجامعات الخاصة، وإذا لم تتدخل وبسرعة لتحديد الضوابط الخاصة برسوم الالتحاق بهذه الجامعات فإن رسوم الالتحاق بهذه الجامعات ستكون مرتفعة جداً وتمثل عبئا مالياً على ميزانية أي اسرة مصرية، خاصة أن رسوم الالتحاق بالعديد من هذه الجامعات في الأعوام السابقة كان مرتفعاً ومبالغ فيه.

وأكد «رمزى» ضرورة تدخل وزارة التعليم العالى في تحديد رسوم الالتحاق بجميع الجامعات الخاصة ومراقبة نوعية التعليم داخل هذه الجامعات ووضع سياسة جديدة لانشاء هذه الجامعات مشيراً إلى ضرورة أن يكون لهذه الجامعات دورها في تخريج طلاب يكون سوق العمل في احتياج اليهم للحد من ازمة البطالة.

المصرى اليوم

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